Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

09.06.2022 21:24

Bolu Dağı'nda seyir halindeki briket yüklü tırın, başka tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bolu Dağı'nda seyir halindeki briket yüklü tırın, başka tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Bolu Dağı inişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Özhan idaresindeki 50 AAF 232 plakalı briket yüklü tır, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önünde seyreden Sadık K. yönetimindeki 41 BH 836 plakalı kum yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tırlar, Yunus E. idaresindeki otomobile çarptı. Turgay Özhan ve babası Resul Özhan ise tır içinde sıkıştı. Sadık K. ve Yunus E. kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde tırdan çıkarılan Turgay Özhan ve babası sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, Turgay Özhan'ın hayatını kaybettiği belirledi, babası ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle tırlarda yüklü olan kum ve briketler ise yola döküldü. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, ekipler tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selçuk Akyol - İHA)

Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YORUMLAR
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TEM Otoyolu'nda otomobil tır'a çarptı:  1 ölü, 1 yaralı TEM Otoyolu'nda otomobil tır'a çarptı:  1 ölü, 1 yaralı TEM'de sürücüsü uyuyan tır, başka tıra arkadan çarptı...Sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular TEM'de sürücüsü uyuyan tır, başka tıra arkadan çarptı...Sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda tır tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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