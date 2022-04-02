BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI

02.04.2022 20:35

BOLU Dağı Tüneli üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kayan toprak, tünelin girişlerini kapadı.

BOLU Dağı Tüneli üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kayan toprak, tünelin girişlerini kapadı. TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. (DHA)

BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI
BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI
BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI
BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI
BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI

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Toros Dağları, TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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