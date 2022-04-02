Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (2) - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (2)

02.04.2022 21:15
Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (2)

KGM: ANKARA YÖNÜ 3 ŞERİT, İSTANBUL YÖNÜ 1 ŞERİT OLARAK TRAFİĞE KAPATILDIKarayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı'nda meydana gelen heyelanla ilgili açıklama yaptı.

KGM: ANKARA YÖNÜ 3 ŞERİT, İSTANBUL YÖNÜ 1 ŞERİT OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı'nda meydana gelen heyelanla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada " Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergah Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır" denildi.


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Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI BOLU DAĞI'NDA TOPRAK KAYMASI, TEM YOLU TRAFİĞE KAPANDI '3 Basses Konseri', 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak '3 Basses Konseri', 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak

Toros Dağları, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (2) - Son Dakika
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