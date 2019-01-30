Bolu Dağı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Çelik
idaresindeki 35 HH 741 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Bakacak mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İstanbul
istikametinde bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Yunus İbrahim Çelik
ve Ramazan Çıra yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan, kara yolunun İstanbul istikametindeki trafik bir süre durdurularak kaza yapan araç, kurtarıcı yardımıyla yol kenarına alındı.