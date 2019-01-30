Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bolu Dağı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

50 dakika önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu Dağı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Çelik idaresindeki 35 HH 741 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Bakacak mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İstanbul istikametinde bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Yunus İbrahim Çelik ve Ramazan Çıra yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, kara yolunun İstanbul istikametindeki trafik bir süre durdurularak kaza yapan araç, kurtarıcı yardımıyla yol kenarına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:18 Kaynak: AA

Mehmet Çelik, İstanbul, Bolu, Güncel
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