Bolu Dağı'nda trafik yok; dönüşler yarın ve salı bekleniyor - Son Dakika

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişi tam kapanmanın etkisiyle boş kaldı. Bolu Bölge Trafik Şube Müdürü Habib Aksar, "Özellikle Anadolu yönüne kapanma öncesinde geçiş yapan araçlarımızın tekrar İstanbul yönüne 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde dönüşlerini bekliyoruz" dedi.

Her bayram tatili gidiş ve dönüşlerde yüzbinlerce araçla geçiş yapılan Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan sürücüler tarafından kullanıldı. Tam kapanma sürecini bayram tatiliyle birleştiren az sayıda kişinin araçla geçiş yaptığı Bolu Dağı geçişinde bu kez dönüş trafiği olmadı.