Bolu Dağı'nda ulaşım kontrollü sürdürülüyor
1 saat önce
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti.
Anadolu Otoyolu
ve D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:05
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