Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda ulaşım kontrollü sürdürülüyor

Bolu Dağı'nda ulaşım kontrollü sürdürülüyor

1 saat önce

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Bolu Dağı'nda ulaşım kontrollü sürdürülüyor, System.String[]
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yarım metreyi geçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:05 

Ekonomi
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