Bolu Dağı'nda Valizle Atılan Ceset Bulundu
1 saat önce
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde hurdacılar yol kenarına atılan bir valizi açtıklarında poşete konulmuş cesedi görünce şok oldu.
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu
geçişinde hurdacılar yol kenarına atılan bir valizi açtıklarında poşete konulmuş cesedi görünce şok oldu. Jandarma
olay yerinde inceleme yaparken, başka bir yerde öldürülen kişinin valizle yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde duruldu.
Bugün, Bolu
Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarında atılan çöplere bakan hurdacılar, bir valizi açtıklarında büyük bir şok yaşadı. Hurdacılar, valizdeki poşetin içerisinde çürümüş bir ceset gördü. Hurdacılar hemen durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, cesedin üzerinde atlet ve pantolon olduğu görüldü. Öldürülen kişinin valize konulduktan sonra Bolu Dağı'nda uçurum gibi olan alana atıldığı ihtimali üzerinde duruldu. Cumhuriyet Savcısına haber verilirken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.Olayın şokunu yaşayan hurdacılar, jandarmaya bilgi verdi. Yapılacak incelemenin ardından öldürülen kişinin cinsiyeti ve nasıl öldürüldüğü belirlenecek. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:28 Kaynak: DHA
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