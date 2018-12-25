Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda ve Tünel Geçişinde Sıkıntı Yok"

Bolu Dağı'nda ve Tünel Geçişinde Sıkıntı Yok"

1 saat önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Akşam saatlerinde kar tutabilir, bunun için biraz daha dikkatli ve itinalı olup daha tedbirli olalım.

Bolu Dağı'nda ve Tünel Geçişinde Sıkıntı Yok
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Akşam saatlerinde kar tutabilir, bunun için biraz daha dikkatli ve itinalı olup daha tedbirli olalım. Ekiplerimiz 24 saat iş başında. Hem kara yolları hem de trafik ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor." dedi.

Vali Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay ile kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde görev yapan polisleri ziyaret etti.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Zekeriya Baran'dan güzergahtaki trafik akışı ve önlemler konusunda bilgi alan Dağlı, daha sonra ekiplere çikolata ikram ederek kolaylıklar diledi.

Ekiplerin durdurduğu sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları yönünde uyaran Dağlı, yakın takip ve aşırı hız konusunda dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulunduğu sürücülere de çikolata ikram ederek, "Kurallara uyanlara çikolata var." diye espri yaptı.

"Kış lastiği önemli"

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olduğunu söyledi.

Araçların daha güvenli seyretmesi için bölgede var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Dağlı, "Belediye Başkanımızla ziyaretlerde bulunuyoruz, arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kış lastiği önemli. Kış lastiği olmayan arkadaşlarımız kesinlikle bu yoldan geçmeyi düşünmesinler, sıkıntıya yol açabilir." diye konuştu.

Dağlı, büyük araçların sol şeridi kullanmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük araçlarımız çok dikkatli olsun. Sol şeridi kapatmasınlar. Çünkü biz burayı kurtarma araçları için kullanmak durumundayız. Sürücülerimiz, kara yolları ve emniyet ekiplerimizin işaret ve işaretçilerine uysunlar, kazasız belasız, telefonla konuşmadan ve emniyet kemerini takarak buradan geçerler inşallah. Şu an Bolu Dağı'nda sıkıntımız yok, tünel geçişimizde de sıkıntı yok. Ancak akşam saatlerinde kar tutabilir, bunun için biraz daha dikkatli ve itinalı olup daha tedbirli olalım. Ekiplerimiz 24 saat iş başında. Hem kara yolları hem de trafik ekiplerimiz çalışmalarını yapıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Düzce, Bolu, Güncel
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