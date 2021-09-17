Bolu Dağı'nda yabancı plakalı kamyonette çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yabancı plakalı kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mirian K. idaresindeki VI-555-PI plakalı kamyonetin motor bölümünden Bakacak mevkisinde alevler yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kamyonette hasara yol açtı.
Kamyonetin Gürcistan'dan kargo hizmeti için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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