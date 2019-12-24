Bolu Dağı'nda yağmur ve sis - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda yağmur ve sis

6 saat önce

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda yağmur ve sis, System.String[]

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman sağanak yağış da etkili oluyor.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:27 Kaynak: DHA
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