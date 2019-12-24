Bolu dağı'nda yağmur ve sis - Son Dakika
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Bolu dağı'nda yağmur ve sis

6 saat önce

Bolu Dağı'nda yağmur ve sisBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'nda yağmur ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca sağanak yağış da etkisini gösterdi. Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.

Bolu dağı'nda yağmur ve sis

D-100 Karayolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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