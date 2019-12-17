Bolu Dağı'nda yapılan yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yapılan yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yapılan yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde jandarma ekipleri tarafından bir araçta 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bolu Dağı'nda yapılan yol kontrolünde kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde jandarma ekipleri tarafından bir araçta 40 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce D-100 kara yolunun Ankara yönü Karanlıkdere mevkinde yol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde durdurulan hafif ticari aracın sürücüsünün şüpheli hareketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada kutu valiz içerisinde 40 şişe değişik markalarda kaçak içki bulundu.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Ö.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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