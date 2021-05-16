Bolu Dağı'nda tatil dönüşü yoğunluğu bekleniyor - Son Dakika

Bolu'da TEM'in Bolu Dağı geçişinde yarın itibarıyla tatilcilerin dönüş yoğunluğunun beklendiğini söyleyen Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar, "Bu dönüşün akıcı bir yoğunlukta olacağını düşünüyoruz. Çünkü güzergahımızda herhangi bir yol çalışmamız yok, yollarımız müsait" dedi.

Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan tam kapanma öncesinde TEM'in Bolu Dağı güzergahından yaklaşık 100 bin araç İstanbul'dan Anadolu'ya geçiş yaptı. Nisan ayının son 2 gününde yaşanan yoğunluğun ardından tam kapanmada Bolu Dağı'nda araç geçişi günlük 3 bine kadar düştü. Bayram tatili boyunca araç yoğunluğunun yaşanmadığı TEM'in Bolu Dağı geçişinde yasakların bitmesiyle birlikte tatilcilerin oluşturacağı akıcı bir yoğunluk bekleniyor. Bolu Valiliği ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yarın Anadolu'dan İstanbul'a dönecek tatilcilerin sebep olacağı yoğunluğa karşı hazırlıklarını tamamladı. Güzergahın önemli noktalarında görev alan ekipler, tatilcilerin sağlıklı bir şekilde evlerine dönebilmeleri için 24 saat esasına göre çalışacak.

"Güzergahta çalışma yok, yollar müsait"

Tatilden dönen vatandaşların 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde yoğunluk oluşturmasını beklediklerini ve tüm hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar, "Bolu Dağı bölgesi karayollarının en önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Biz de bu noktada Bolu Valiliği ve Bolu Emniyet Müdürlüğü personeli olarak vatandaşlarımızın bu bölgeden geçişlerini güvenliğini temin etmek için görev almış bulunmaktayız. Bayram döneminde yoğunluğumuz neredeyse hiç yok. Özellikle bayram öncesi tam kapanma ilan edilmeden Nisan ayının son iki günü günlük araç geçiş ortalamamız Anadolu yönüne 38 bin araçken, bu bayram günlerinde 3 bin araca kadar düştü. Bu da vatandaşlarımızın kısıtlamaya uyduğunu göstermekte. Ancak özellikle Anadolu yönüne kapanma öncesinde geçiş yapan araçlarımızın tekrar İstanbul yönüne 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde dönüşlerini bekliyoruz. Ancak bu dönüşün akıcı bir yoğunlukta olacağını düşünüyoruz. Çünkü güzergahımızda herhangi bir yol çalışmamız yok yollarımız müsait. Anadolu otoyoluna alternatif D-100 karayolu, D-100 karayoluna alternatif Anadolu otoyolu olmak üzere vatandaşlarımızın güvenli seyahatlerini temin etmek üzere hem Bolu Emniyet Müdürlüğü hem de Bolu Valiliği'ne bağlı başta karayolları olmak üzere tam kadro sahadayız. Gece gündüz vatandaşlarımızın seyahatlerinin sorunsuz bir şekilde sağlanması için kendilerine yardımcısı olmak için güzergahtayız" dedi.

Sürücüler uyarıldı

Bolu'da pazartesi ve salı günleri beklenen yağış sebebiyle sürücülere uyarılarda bulunan Aksar, "Ancak bu iki günlük yoğunluk sürecinde vatandaşlarımızdan küçük bir ricamız olacak. Pazartesi ve salı günleri bölgemizde yağış beklenmekte. Bundan dolayı seyahate çıkacaklar için seyahat planlamaları yaparak çıkmaları ve kesinlikle dinlenerek yola çıkmalarını rica ediyoruz. Yola çıkmalarından itibaren kesinlikle hem sürücülerin hem de yolcuların emniyet kemerleri takılı olsun. Sürücüler cep telefonu gibi aletlerle uğraşmasınlar. Özellikle havanın yağışlı olmasından dolayı hız limitlerini mümkünse uysunlar ve takip mesafesine dikkat etsinler. Son olarak uzun yol yapacak sürücülerimiz için 2 saatte 10 dakika mola vermeleri hem kendi sağlıkları hem de bizlerin görevi için çok daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı. - BOLU