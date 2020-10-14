Bolu Dağı'nda yoğun araç trafiği - Son Dakika

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek derz yenileme çalışması nedeniyle saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapatıldı. Ankara istikametine gidecek araçlar, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişini kullandı. Yol çalışması nedeniyle Düzce 'nin Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilen araçlar, trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle ağır tonajlı araçların sol şeridi kullanması nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. Bolu Dağı'nın dik rampalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Rampaların aşılmasıyla trafik normal akışına döndü. Araçlar, daha sonra Bolu Abant gişelerinden TEM Otoyolu'na geçiş yaparak yollarına rahatça devam etti.

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