Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor

6 saat önce

Bolu Dağı D-100 karayolu geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor, System.String[]

Bolu Dağı D-100 karayolu geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.


Bolu Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişinde gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı'nın özellikle D-100 karayolu geçişinde etkisini artıran kar yağışı zaman zaman ulaşımı aksattı. Bolu yönünden gelerek İstanbul istikametine giden tırların geçişine izin verilmiyor. D-100 kara yolu Elmalık kavşağında trafik ekipleri tarafından durdurulan tırlar geri gönderiliyor.


Diğer taraftan Ankara istikametinde ise, Kaynaşlı mevkisinde yağışın yoğun olduğu zamanlarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından araçlar tekrar salınıyor.


Tırların yanı sıra, kar şartlarına elverişsiz olan araçların sürücüleri de Bolu Dağı'nı kullanmamaları konusunda uyarılıyor. Karayolları ekipleri, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu geçişinde aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

D-100 Karayolu, İstanbul, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ekrem İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili konuştu: Zam hizmetin sürdürülmesi adına yapılmıştır
Nusret'te altın kaplama görünümlü biftek yedi, kocası Lucas Hernandez'e baklava götürdü İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı Babasının öldürdüğü Şeyma Yıldız'ın arkadaşları "erkek arkadaş" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 04:18:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]