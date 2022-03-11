Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

11.03.2022 21:54
Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bölgede iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

D-100 kara yolunda ekipler, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve yolda biriken karların temizlenmesi için trafik akışını zaman zaman keserek kar küreme çalışması yapıyor.

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu kesiminde ise ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Bu araçlar, tır parkları ve istasyonlara yönlendirilerek bekletiliyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

YORUMLAR
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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı (2) Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı (2) Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor (2) Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor (2)

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika


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