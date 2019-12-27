Bolu dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
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Bolu dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı

6 saat önce

Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdıBOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu'da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar, İstanbul - Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda gece boyunca etkisini sürdürdü. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. TEM otoyolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolda zaman zaman maddi hasarlı kazalar da yaşandı.

Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

Bolu dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:12 Kaynak: DHA
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