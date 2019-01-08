Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

Anadolu Otoyolu
ile D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Taşaltı, Yeşiltepe
, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere
ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde yoğun kar yağışı görülüyor.
Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği bölgede, kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Güzergahtaki trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda ulaşım normal seyrinde devam ediyor.