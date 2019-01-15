Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

BOLU'da, TEM ve D-100'ün Bolu Dağı kesiminde öğleden sonra başlayan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
BOLU'da, TEM ve D-100'ün Bolu Dağı kesiminde öğleden sonra başlayan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

TEM ve D-100 karayolunda sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı öğleden sonra kar yağışına döndü. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu. Yağışın yoğunluğu nedeniyle kısa sürede kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 20 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ancak yoğun çalışmalara rağmen yolların bazı bölümleri beyaz örtü ile kaplandı. Sürücüler görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü yolda güçlükle ilerleyebildi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:35 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Bolu, Kar, Güncel
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