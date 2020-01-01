Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

6 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı, System.String[]

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede gece saatlerinde sağanağın ardından başlayan kar yağışı devam ediyor.

D-100 kara yolunun Bolu il sınırları içinde yer alan Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi mevkileriyle Düzce il sınırı içinde kalan Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 30 metreye kadar düşüyor.

D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde ise karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Güzergahta teyakkuz halinde bulunan Karayolları ekipleri, aralıklarla kar küreme ve tuzlama yaparak yolun karla kaplanmaması için çalışma yürütüyor.

Polis ekipleri de ulaşım için Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını isteyerek, ayrıca araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan, Bolu Dağı'nı kullanan bazı sürücüler bölgede etkili olan kar yağışını görerek araçlarından inip kar topu oynadı ve hatıra fotoğrafı çekti.

Elmalık, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı!
Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

Son Dakika Haberleri
21:19 Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Son Dakika
21:16 Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
21:16 BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli - Son Dakika
21:15 Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen - Son Dakika
21:06 Manisa'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 21:23:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]