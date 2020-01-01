Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

6 saat önce

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı, System.String[]

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu'da, gün içinde hafif şekilde süren kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM yolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.


TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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