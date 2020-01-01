Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

6 saat önce

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı, System.String[]

Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Bolu'da, gün içinde hafif şekilde süren kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM Otoyolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100'de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.


TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı
Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri
00:21 Kocaeli çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
00:06 Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
00:06 Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020 - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 00:22:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]