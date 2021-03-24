Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı - Son Dakika

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde dün gece kar yağışı etkisini artırdı. Gece boyunca yoğun şekilde süren kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahta ayrıca sis de etkili oldu. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.