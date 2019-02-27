Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Başladı

Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Başladı

47 dakika önce

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Başladı, System.String[]
Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkili oluyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede gösteren kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevki'ilerinde devam ediyor.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli'nde etkili oluyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor. Sisin de etkili olduğu bölgede trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarıyor. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:39 Kaynak: İHA

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