Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ediyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ediyor

7 saat önce

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı sürüyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı devam ediyor, System.String[]

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı sürüyor.

Bölgede üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yer yer bir metreye yaklaştı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu dağı kesiminde tırların geçişine izin verilmiyor.

Emniyet ekipleri, Elmalık Kavşağında yaptıkları uygulamayla tırları Anadolu Otoyolu ile dinlenme tesislerinin araç park alanlarına yönlendiriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu dağı bölümünde de kar yağışı devam ediyor. Kara yolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında çekme halatı, takoz, zincir bulundurmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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