Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

16.02.2021 23:21
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Bolu'da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili olurken, sürücüler güzergahta güçlükle ilerliyor.

Bolu'da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili olurken, sürücüler güzergahta güçlükle ilerliyor.

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar kalınlığının kısa sürede yeşil alanlarda yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri ve ışıklı levhalarla, sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. - BOLU

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TBMM Başkanvekili, HDP'li vekilin yüzüne bakarak söyledi: Konuşmam sırtını PYD'ye dayayan alçaklara Fransa'da Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı Etna Yanardağı'nda şiddetli patlama! Bölgeye taş ve kül yağdı Sağlık Bakanı Koca, YÖK'e üniversitelerle ilgili görüş sundu: Uygulamalı eğitimler yüz yüze yapılmalı Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu
Milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilki başardı, adını futbol tarihine yazdırdı Milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilki başardı, adını futbol tarihine yazdırdı         
23:25
Sergio Ramos'un yıllık 12 milyon euroluk talebine yanaşmayan Real Madrid'de kriz büyüyor Sergio Ramos'un yıllık 12 milyon euroluk talebine yanaşmayan Real Madrid'de kriz büyüyor         
23:10
İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitim kar engeline takıldı İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitim kar engeline takıldı         
22:39
Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak         
22:15
Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü         
22:02
EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti         
21:25
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti         
16:50
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 23:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei