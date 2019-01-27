Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Yoğun Sis

Bolu Dağı'nda Yoğun Sis

27 dakika önce

Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.


D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkileri ile Anadolu Otoyolu'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.


Bölgede ring halinde görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:41 Kaynak: AA

Karanlıkdere, Düzce, Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel
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