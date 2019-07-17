Bolu Dağı'nda yoğun sis
5 saat önce
Bolu Dağı geçişinde etkili yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:42 Kaynak: AA
Dağı geçişinde etkili yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
D-100 kara yolunun Düzce
kesiminde, akşam saatlerinde etkili sis dolayısıyla kara yolunun Bıçkıyanı, Karanlıkdere
, Bakacak, Elmalık
mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanağın görüleceğini bildirdi.
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