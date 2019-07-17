Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda yoğun sis
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Bolu Dağı'nda yoğun sis

5 saat önce

Bolu Dağı geçişinde etkili yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı geçişinde etkili yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
D-100 kara yolunun Düzce kesiminde, akşam saatlerinde etkili sis dolayısıyla kara yolunun Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede sağanağın görüleceğini bildirdi.
Bolu Dağı'nda yoğun sis
Karanlıkdere, Düzce, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:42 Kaynak: AA
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