Bolu Dağı'nda yoğun sis - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda yoğun sis

7 saat önce

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağmur, ulaşımı etkilerken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda yoğun sis, System.String[]

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun sis ve yağmur, ulaşımı etkilerken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'nın birbirine bağlandığı Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerlerken, bölgede zaman zaman yağmur da etkili oldu.


İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
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