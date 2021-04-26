BOLU DAĞI'NDA SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ - Son Dakika

BOLU DAĞI'NDA SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarındaki sis ikaz lambaları yakılarak, görüş uzaklığı artırılmaya çalışıldı. Güzergah üzerinde sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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