BOLU DAĞI'NDA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU - Son Dakika

BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araçlar yavaşlamak zorunda kaldığı için ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişi Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde bugün sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bazı noktalarda 20 metreye kadar düşen görüş mesafesinde sürücülerin yolu görebilmeleri için yol kenarlarında bulunan sis ışıkları yakıldı. Sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Bölgedeki sisin, öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.