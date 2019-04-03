Bolu Dağı'nda Yoğun Sis - Düzce
1 saat önce
Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Bolu
Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
D-100 kara yolunun Düzce
kesiminde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yerini yoğun sise bıraktı.
Kara yolunun Bıçkıyanı, Karanlıkdere
, Bakacak, Elmalık
mevkileri ile Anadolu Otoyolu
'nun tünel çıkışı ve viyadükler bölgesinde, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:26 Kaynak: AA
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