Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

6 saat önce

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.


Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU

Elmalık, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:25 Kaynak: İHA

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