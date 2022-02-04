Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Bolu'da, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis sebebiyle Bolu Dağı geçiş güzergahında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu'da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı geçişinde etkisini azaltırken, güzergahta yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler güçlükle ilerliyor.

Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU