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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

14.02.2022 10:51
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. - BOLU

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

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Toros Dağları, Abant, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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