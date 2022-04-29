Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

29.04.2022 17:36
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler araçlarının flaşörlerini açarak seyrediyor. Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde ikazda bulunuyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor

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Toros Dağları, Abant, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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