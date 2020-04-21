Bolu Dağı'nda yoğun sis etkli oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkli oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Düzce ve Bolu kesimlerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kara yolunun özellikle Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileriyle Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Polis ve Karayolları ekipleri söz konusu bölgelerde sürekli ring halinde bulunarak, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor. Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı

Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak

İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu

Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm

Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı

Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı

"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti

Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak

Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu

Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi

Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi