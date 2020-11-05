Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü

05.11.2020 14:53
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü, System.String[]

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oluyor.

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oluyor. Sabah erken saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde de devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle D-100 Karayolu'nu kullanan araçlar, sis nedeniyle düşük hızda ilerliyor. Güzergahta yağmur yağışı da etkili oluyor.


Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü

D-100 Karayolu, İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı         
14:35
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti         
14:27
Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı         
14:07
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Trump'ın ruhani danışmanı, Trump'ın ruhani danışmanı, "şeytani konfederasyonlar" deyip başkanlık seçimi için ayin düzenledi         
10:06
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 15:03:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei