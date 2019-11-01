Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

7 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor, System.String[]

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karanlıkdere, Düzce, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:56 Kaynak: AA
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