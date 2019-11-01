Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere , Bakacak, Elmalık , Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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