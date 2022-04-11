Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

11.04.2022 10:02

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yolun Bolu kesiminde yer alan Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Seymenler ile Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Ulaşımı olumsuz etkileyen sis nedeniyle sürücüler araçlarının dörtlülerini açarak ilerledi.

Karayolları ekipleri sürücüleri güzergahta etkili olan sise karşı ışıklı tabelalar ve sis lambaları ile uyardı.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri sürücülerden herhangi bir kazaya neden olmamak için yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Öte yandan sis, Bolu kent merkezinde de yer yer etkili oldu.

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

YORUMLAR
500
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu Dağı geçişi için 'kar' uyarı Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı Kaza yapan tırdan yola savrulan kartonlar ulaşımı aksattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Bu kadarına da pes! Dedektörle altın arayıp çalan hırsızlar yakalandı
10:32 Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı
10:30 Zabıta yasal işlem uygulayacak! 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için 80 yaşındaki kadını market servisinden indirmişlerdi!
10:28 Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok!
10:27 Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:21 Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum
10:14 Savaşı destekleyen Ruslar askerlere böyle moral verdi!
10:10 Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! Şubat ayında işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine düştü
10:04 Dev derbide hakem hatası! Tecrübeli isimler, Serdar ve Taylan arasında yaşanan pozisyonu tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 10:43:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement