Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı yavaşlattı - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı yavaşlattı
03.12.2020 10:59
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerledi.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sabah erken saatlerde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak, düşük hızda ilerledi.
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