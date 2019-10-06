Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak
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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak

39 dakika önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak, System.String[]

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşerken, bölgede sağanak da etkili oluyor.

Yoğun sis ve sağanak nedeniyle sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Karanlıkdere, Düzce, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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