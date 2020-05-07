Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Bölgede Seymenler, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Abant Kavşağı mevkilerinde etkisini gösteren sağanak ve sis nedeniyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Polis ve Karayolları ekipleri, bölgede sürekli ring halinde bulunarak, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin aralıklarla etkili olacağını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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