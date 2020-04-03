Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor - Son Dakika

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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor
6 saat önce
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor Sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor
Sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
BOLU - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:27 Kaynak: İHA
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