Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Yol Kenarına Atılan Valizin İçinden Ceset Çıktı (2)

Bolu Dağı'nda Yol Kenarına Atılan Valizin İçinden Ceset Çıktı (2)

28 dakika önce

BAŞI KESİLMİŞBolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.

Bolu Dağı'nda Yol Kenarına Atılan Valizin İçinden Ceset Çıktı (2), System.String[]
BAŞI KESİLMİŞ

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı. 4 ay önce öldürüldüğü düşünülen kimliği belirsiz kadının başının balta ile kesilerek ayrı poşet ile birlikte valize konulduğu bildirildi. Cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:05 Kaynak: DHA

Bolu, D-100 Karayolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış Hurdacının Bolu Dağı'nda Bulduğu Bavuldan Ceset Çıktı!

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:33:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Yol Kenarına Atılan Valizin İçinden Ceset Çıktı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]