Bolu Dağı'nda Yol Kenarına Atılan Valizin İçinden Ceset Çıktı (2)

BAŞI KESİLMİŞBolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.

BAŞI KESİLMİŞ



Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı. 4 ay önce öldürüldüğü düşünülen kimliği belirsiz kadının başının balta ile kesilerek ayrı poşet ile birlikte valize konulduğu bildirildi. Cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

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