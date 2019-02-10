Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda Yol Kenarına Atılan Valizin İçinden Ceset Çıktı (2)

Bolu Dağı'nda Yol Kenarına Atılan Valizin İçinden Ceset Çıktı (2)

1 saat önce

BAŞI KESİLMİŞBolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.

Bolu Dağı'nda Yol Kenarına Atılan Valizin İçinden Ceset Çıktı (2), System.String[]
BAŞI KESİLMİŞ

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı. 4 ay önce öldürüldüğü düşünülen kimliği belirsiz kadının başının balta ile kesilerek ayrı poşet ile birlikte valize konulduğu bildirildi. Cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:00 Kaynak: DHA

Bolu, D-100 Karayolu, Güncel
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