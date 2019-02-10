Bolu Dağı'nda Yol Kenarına Atılan Valizin İçinden Ceset Çıktı (2)
1 saat önce
BAŞI KESİLMİŞBolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.
BAŞI KESİLMİŞ
Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı. 4 ay önce öldürüldüğü düşünülen kimliği belirsiz kadının başının balta ile kesilerek ayrı poşet ile birlikte valize konulduğu bildirildi. Cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:00 Kaynak: DHA
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