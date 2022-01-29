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Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi

29.01.2022 11:50
Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde İstanbul istikameti, saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılarak yol kenarlarındaki karlar temizlendi.

BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde İstanbul istikameti, saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılarak yol kenarlarındaki karlar temizlendi.

Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde yol kenarındaki kar yığınlarının kaldırılması için gece çalışma yaptı. Çalışma kapsamında TEM'in İstanbul yönü saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yol kenarlarında biriken karları yeşil alanlara püskürttü. İş makineleriyle karlar temizlendi. Çalışma sırasında ulaşım D-100 karayolundan sağlanırken, karların temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi
Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi
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Toros Dağları, TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda yol kenarında biriken karlar temizlendi - Son Dakika
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