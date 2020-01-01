Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.

Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü, System.String[]

Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri yolun kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.

Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı, öğlen saatlerinde başlayan kar yağışının etkisi altında kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Yolların trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerine ait kar küreme ve tuzlama araçları kısa aralıklarla yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise Bolu Dağı'nda olumsuzluk yaşanmaması için devriyelerine devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise Bolu Dağı'nın 900 rakımlı zirvesinde karın tadını çıkardı. Burada yapılan kardan adam ise kar yağışının sembolü oldu.

(Ali YıldızSelçuk Akyol/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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