Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı

07.06.2022 00:39

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kamyon, tır, minibüs ve arazi aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı

DÜZCE - TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kamyon, tır, minibüs ve arazi aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan 06 CGM 603 plakalı kamyona aynı istikamette seyir halinde olan Arif G. idaresindeki 14 BD 294 plakalı tır çarparak devrildi. Ardından devrilen araca çarpmamak için frenleyen Şemsettin T. idaresindeki 06 CMG 856 plakalı erik yüklü kamyon, Mahmut K. idaresindeki 02 AAV 308 plakalı araç ve Jale İ. idaresindeki 77 EF 650 plakalı arazi aracı zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralılar Jale İ., Gürkan İ., Mahmut K., Ali K., Zehra Ö., Celal Ö., Ayşen Ö., Mehmet Ö., Arif G., Hüseyin A., Emel E. ve Ali O.A.'yı Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten açılırken, devrilen tırın kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlanılacak.

Öte yandan kazaya karışan Şemsettin T. kazanın bir anda olduğunu, arabayı hemen şeride çekerek yaralıların yardımına koştuğunu aktardı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı - Son Dakika
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